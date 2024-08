Keskkonnaühendused pole rahul plaanitava kliimaseadusega

Eelnõu lubab põlevkiviõlitööstusel heitmeid suurendada pea poole võrra ning metsade üleraiel jätkuda, ent tarvis on võtta vastupidine suund.

Keskkonnaühenduste esindajate sõnul tuleb kliimaseaduse põhilähtekohaks võtta Pariisi kokkuleppest tulenev eesmärk, et globaalse temperatuuri tõus jääks 1,5 kraadi piiresse. Samuti tuleks praegusest ambitsioonikamad eesmärgid seada kasvuhoonegaaside heitmete vähendamiseks. Eesti on lubanud Pariisi kokkuleppe järgi töötada selle nimel, et hoida globaalne keskmine õhutemperatuuri tõus 1,5°C piires ja oluliselt allpool 2°C. Seaduseelnõus pakutud eesmärgid panustaksid suure tõenäosusega üle 2°C soojenemisse.