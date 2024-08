GALERII Kolme riigi Moskvitšid tegid Valgamaal ühise ringsõidu

Suvistest kokkutulekutest juba aastast 2009 osa võtnud ja korduvalt neid eest vedanud Allan Kuusik rääkis, et esimesel aastal oli kohal 20 autot. Mullu oli masinate arv kasvanud juba 104 peale ja seekord oli neid 98. «Meil oli Leedust kohal kümme autot ja Lätist neli,» nentis Kuusik. Omaenda 1974. aastast pärit masinaga on tal kokkutulekute käigus läbi sõidetud kõik Eesti maakonnad peale Harjumaa. «Ehk järgmine aasta siis jõuame sinnagi,» arutles ta.

«Kõik need kuusteist korda on üritusest osa võtnud ainult kaks autot ja kolm meest,» sõnas Zden Gorobinski, kes ise kõik korrad ka kohal olnud. Moskvitši-huviliste ringkonnas on ta rohkem tuntud Partnermosse nime all. Kuigi viimasel ajal on klubi infovahetuse keskkond pigem liikunud sotsiaalmeediasse, on mosseklubi foorumiaegsed nimed asjaosalistele ikka külge jäänud.