Himmastes kipuvad esimesed uljaspead juba jõge ületama

Taevaskoja külavanem Ahti Bleive eeldas, et kui vihmasid ikka juurde tuleb, on ülestuskoht veel mõnda aega kinni.

Kui ta augusti alguses Orajõe ääres käis, oli parasjagu üks sõiduauto tee servas kõrges vees toppama jäänud. «Himmaste pool on ju praktiliselt sillani asfalt ning sealt oli veele vaatamata tõesti võimalik kenasti läbi saada. Aga ta ei arvestanud sellega, et siin Taevaskoja pool on madalam. Ilmselt ta kaldus ka teelt kõrvale. Mul üks tuttav käis sealt jalgsi läbi ning temal oli kõige sügavamas kohas vesi põlvest üle, nii et lühikeste pükste alumine serv sai märjaks.»