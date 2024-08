Päästjad on sel aastal saanud rohkem kui viisteist tuhat väljakutset

Seitsme kuu jooksul said päästjad veidi üle viieteistkümne tuhande väljakutse ja demineerijad üle üheksasaja viiekümne väljakutse. Eelmise aastaga võrreldes on koormus olnud sarnane, natuke vihmasem suvi on ära hoidnud massilised metsatulekahjud ja ka suuremaid torme ei ole sel aastal õnneks olnud.