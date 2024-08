Süvavõltsingutel võivad olla ohtlikud tagajärjed

Süvavõltsingute levik on kiire ja laiaulatuslik tänu sotsiaalmeedia ning interneti laialdasele levikule. SEB turbeanalüütiku Neeme Kalda sõnul on selle tehnoloogia kuritarvitamise mõju järjest laiahaardelisem. Kasutades võltsitud sisu, võivad petturid panna inimesi uskuma asju, mis pole tõelised või manipuleerida oluliste sündmuste käiguga. Seetõttu tuleks internetis, aga eriti just sotsiaalmeedias levivasse infosse ja videotesse suhtuda väga kriitiliselt ning esitatud fakte kontrollida, et vältida pettuse ohvriks langemist.

Kõige levinumateks näideteks on hetkel telefoni- ja video teel levivad süvavõltsingu pettused, kus jäljendatakse tuttavate inimeste hääli või videosid. Näiteks ei ole harvad juhud, kus ettevõtte juhi äravahetamiseni sarnase häälega petturid helistavad finantsjuhile ning paluvad kiiresti kanda raha uuele kontole, et tasuda väidetava tehingu eest. Mida suuremaid ettevõtteid jahitakse, seda suuremad on kahjusummad. Lisaks võidakse helistada väidetavalt tuttava partneri juurest ning paluda teenuse või kaupade eest ettemaksu. Kuna varasemalt on kontakt juba loodud ning häälest tundub inimene tuttav, jäädakse petturite pakkumisega nõusse.