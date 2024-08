Kuumalained võivad olla ohtlikud reisijate tervisele

Ehkki alati on mõistlik veenduda, et Euroopa reiside ajal oleks rahakotis ka Euroopa ravikindlustuskaart, siis pea meeles, et see ei kata kõiki vajamineva arstiabiga seotud kulutusi. Kehtiva ravikindlustuskaardiga pakutakse teistes riikides arstiabi võrdsetel tingimustel kohalike inimestega. See tähendab, et kui sihtriigi kodanikud peavad maksma näiteks omaosaluse, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu ja muude kulude eest ise, siis peab seda tegema ka Eesti turist. Swedbanki reisikindlustuse valdkonna juht Aleksei Žemkov rõhutab, et reisikindlustus on kuumalainete ajal kõige kindlam kaitse terviserikete, aga ka reisitõrgetega seotud rahaliste kulude katmiseks.