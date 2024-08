Põlva haigla ja Himmaste raamatukogu joogivees leiti coli-laadseid baktereid

«Leid oli üks (1 arv/100ml). Antud juhul me tõsiseks seda leidu ei pea,»sõnas ASi Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar reede pärastlõunal.

Esmaspäevase proovi tulemuste põhjal otsustataksegi, kas on vaja rakendada mingeid piiranguid või muid ettevaatusabinõusid. Esialgu neid leitud bakterite väikse hulga tõttu kavas pole.

Antud juhtumite põhjused pole veel selged, kuna selliste bakterite tekkimist joogivees võivad soodustada erinevad tegurid. «Näiteks, kui kinnistul on veesüsteemid, mida pikaajaliselt ei kasutata, siis see seda ohutegurit suurendab,» lisas Kivisaar.

Põlva haigla kommunikatsioonijuht Madis Perli kinnitas, et kuna haiglas viibivad patsientidena eelkõige inimesed, kelle immuunsüsteem on haiguse tõttu nõrgestatud, on ettevaatusabinõud raviasutuses siiski juba tarvitusele võetud.