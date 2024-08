Leigol etendub balletilavastus «Aju»

Laval on elektroonilise muusika legend Legowelt Hollandist, kes on teinud lavastusele pea albumitäie muusikat. Tema kõrval astub üles puhkpillikollektiiv The Horn Collective. Tantsijatena astuvad üles Carlos Campo Vecino Hispaaniast, Maria Solei Järvet, Anna Roberta, Aleksandra Kantola ja Jevgeni Grib Eesti Rahvusballetist ning Tähtvere tantsukeskuse tantsijad.