Heinmann naasis veteranide MMilt hõbedaga

«Tehniline Soome kaljumaastik on alati suur proovikivi, nii et võtsin seda väga tõsiselt. Päris veatut jooksu teha ei õnnestunud. Kui mitmed väikesed vead kokku lüüa, on selge, et puhta jooksuga olnuks võimalik võtta ka kuldmedal. Aga muidugi on mul väga hea meel ka hõbeda üle, sest konkurents oli tihe – 16 sekundit nõrgem aeg oleks mu juba medalita jätnud,» rääkis Heinmann.