Tamula ääres läheb peagi lahti miljonitee ehitus

«Praegu paneme kokku hankedokumente. Sügisel, niipea kui võimalik, korraldame ehitushanked ja saame teada tööde hinnad,» sõnas Võru abivallavanem Juris Juhansoo. «Talv on hea aeg hangetega tegelemiseks. Kui ehituslepingud sõlmitud, siis loodetavasti algab järgmisel kevadel ehitus.»

Kergliiklustee ehitusprojekt on Juhansoo sõnul valmis. «Raha taotlemisel oli esialgu riskantne see nõue, et vald pidi ise tegema kõik maa omandamisega seotud toimingud ja saama kasutusõigused,» tõdes ta. «Samuti pidi eelnevalt valmima detailne ehitusprojekt koos kehtivate kooskõlastustega.»