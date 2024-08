Epp Metsaluige maalingud muutsid ootekoja kunstiteoseks

Taevaskojas sündinud ja kasvanud, praegu aga lähedal Kiidjärvel elav Epp Metsaluik lausus, et suurte tahvlitega ei olnud võimalikki loodusse minna, et seal otse maalida. «Mul on aja jooksul Taevaskojast palju jäädvustusi kogunenud, mistõttu ei peagi sinna iga hetk minema. Maalilt paistab Nõiakivi, aga päris üks ühele pildiga siiski tegemist ei ole – seal kisub fantaasiaks ka. Ma ei üritanudki loodust täpselt kopeerida – las parem inimesed käivad ringi ja avastavad ise ka.»