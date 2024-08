GALERII Treski festival püüab tõsta inimeste elukvaliteeti

Festivali eestvedaja Jalmar Vabarna peab sellise ürituse korraldamise juures kõige keerulisemaks seda, et tuleb teha kümme kuud tööd kolme päeva nimel. «Kõik sõltub ikkagi piletiostust. See aitaks korraldajat väga, kui inimesed ostaks pileti ette, et saaks arvestada kõikide vajadustega – toit, ruum ja nii edasi,» ütles Vabarna.

Samas korvab tema sõnul pingutused kõik see, mis need kolm päeva tagasi annavad. «Me ikkagi tõstame nende inimeste elukvaliteeti, kes siia tulevad. Mõni leiab omale kaaslase, mõni uued sõbrad, keegi armub piirkonda või avastab sauna. See tekitabki elevust ja see on väga äge tunne. Samas ma ei teeks seda kuskil mujal kui enda kohas,» rääkis Vabarna.