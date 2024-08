Pühapäev jätkub tugevate sajuhoogudega

Keskkonnaagentuur on andnud tervele Eestile ka esimese taseme äikesehoiatuse, samuti hoiatatakse tugeva tuule ja vihma eest.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugev sadu. Puhub edela- ja läänetuul 6–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Äikesepilvede all võib olla veelgi tugevamaid tuuleiile. Sooja on 10–15, rannikul kuni 18 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 6–11, puhanguti kuni 14 m/s. Äikesega võib kaasneda ka tugevamaid tuuleiile. Lainekõrgus on 0,7–1,3 meetrit. Ajuti sajab vihma ja varitseb äikeseoht. Nähtavus on mõõdukas, kuid tihedas sajus halb. Sooja on 14–16 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, on äikeseoht ja sadu võib olla intensiivne. Puhub edela- ja lääne-, pärastlõunal lääne- ja loodetuul 5–12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 16–20 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 6–11, puhanguti kuni 14 m/s. Äikesega võib kaasneda ka tugevamaid tuuleiile. Lainekõrgus on 0,7–1,3 meetrit. Ajuti sajab vihma ja varitseb äikeseoht. Nähtavus on mõõdukas, ent tihedas sajus halb. Sooja on 17–19 kraadi.