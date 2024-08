GALERII KÕU on kestnud 30 päeva

Sammud viivad ühest nurgatagusest teise, kus avanevad selgelt eristuvad žanrid. DnB lava, mis asub siseruumis, on kohati minu maitsele liiga hakkiv-püsimatu. Techno lava, mis lageda taeva all, on tol hetkel jällegi liiga muutumatu. Metsa seest leian omale justkui eelnevate segu, parajalt muutlik, kuid kandva alusega, millele ehitatakse otsa meloodilisemaid põikeid.