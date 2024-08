GALERII Leigol käinud said teada, mis tõi inimese tänasesse päeva

Erinevalt varasematest kordadest jaotati Valgamaale Lutike külla saabunud publik esmalt kolmeks seltskonnaks, et siis kordamööda erinevate lavade vahet liikuda. Nii näiteks said kollase käepaela omanikud esmalt osa Tõnu Õnnepalu mõtisklustest, suundusid seejärel Aru poolsaarele Jaan Aru kuulama ning said lõpuks Pajusaarel osa Tähtvere tantsukeskuse trupi kaasahaaravast esitusest. Just siis tabas nii tantsijaid kui pealtvaatajaid selle õhtu esimene suurem vihmavaling.

Tõnu Õnnepalu arusaama kohaselt on aju ülesanne teha meie elu võimalikult lihtsaks. «Ajus on koos meie algus ja lõpp. Ja kuna aju teab, et kõik on lõplik, paneb see meid tegema hulle asju, tundmaks vabadust,» rääkis ta.