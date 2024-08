GALERII Tamula järve veetase kerkis kriitilise piirini

Võrus asuva Tamula järve Roosisaare hüdromeetriajaama veetase on jõudnud kriitilise piirini ehk 220 sentimeetrini üle graafiku nulli ja lähiajal see prognoosi kohaselt ka ei lange. Järve veetase kerkis viimase ööpäeva jooksul 1,2 sentimeetrit. Tänase päeva jooksul see täiendavalt siiski ei kerkinud, ka õhtul kell 21 oli veetase endiselt 220 cm.