Kristo Heinmann võitis veteranide MMil teisegi hõbemedali

«Tänane tavarada oli päris kõva kannatamine juba pärast esimest pooltundi. Eks annab tunda, et nädala aga on siin juba võisteldud,» tunnistas Kristo Heinmann pärast võistlust. «Kivid ja kaljud vahelduvad maastikul pidevalt väikeste soodega – see lõhub ühtlast jooksurütmi ning väsitab. Üldiselt olen oma sooritusega rahul, sain täna väga hea raske treeningu, mis sobis hästi ettevalmistusena enne peatseid Euroopa meistrivõistlusi Ungaris.»