Annela Laaneots: Lõuna-Eesti paigad lummavad oma lugudega

Paljudest praeguseks toimunud Euroopa kultuuripealinna aasta sündmustest osa saanuna tõden, et Lõuna-Eesti on ikka üks vinge, eristuv ja haaravate lugude rikas paik, mille tuumast meie kultuurikorraldajad ja produtsendid on suutnud kaasahaaravad sündmused luua.