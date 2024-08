Põlva haigla pääses pudelivee tarvitamisest

AS Põlva Vesi andis täna pärastlõunal teada, et Põlva haiglast ning Himmaste raamatukogust võetud joogivee kordusproovi ametlikud tulemused Coli-laadsete bakterite ning enterokokkide osas on 0 arv/100ml. See tähendab, et joogivesi vastab igati ettenähtud nõuetele. Vee-ettevõte vabandas tarbijatele tekitatud ebamugavuste pärast.