Milfest võõrustab seitsme riigi sõjaajaloo klubisid

Valga sõjamuuseumi direktori Meelis Kivi sõnul on igal aastal püütud teha midagi enamat kui eelnevatel. Samas on festivali kavas ka need sündmused, mille järgi ettevõtmist laiemalt tuntakse. Nii näevad huvilised sellelgi aastal näidislahingut ning mitmesugustes vormides sõjamehi ja -tehnikat.