Elina Kivinukk: koolipingele vastu minnes aitab nii lapsi kui nende vanemaid optimistlik meel

Seejuures ei mõtle ma positiivse psühholoogia all ülevoolavat positiivsust, mis halva kõrvale jätab, vaid hoolivat ja konstruktiivset suhtumist. Loomulikult tuleb aktsepteerida, et kohanemine on raske ja mõned asjaolud ebameeldivad, kuid psühholoogia abil on võimalik tekitada endale mõnus tööriistakast, mis aitab paremini muutustega toime tulla.

Kindlasti on oluline roll eelhäälestusel – paljugi sõltub sellest, millise suhtumisega uuele töisele perioodile vastu lähed. On see meeldiv uudishimu ja hea ootusärevus, millega uut perioodi ootad? Või on see pigem hirm ja ebameeldiv ärevus uute muutuste ees? Kas on võimalik midagi oma mõtterütmis muuta, et eelhäälestus oleks parem? Näiteks võiks endale kinnitada: «Olen nendeks muutusteks valmis.»