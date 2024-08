Tõdemused, et olukord on õudne ja eelarve tasakaalu nimel on vaja ranget eelarvedistsipliini, tuletavad meelde justkui «vanu aegu» ligikaudu Ansipi ajastust. Sellest ajast said tuttavateks nägudeks ka Kristen Michal ja Jürgen Ligi.

Kui tuttav inimene jupp aega enne Kristen Michali peaministriks saamist ütles, et see võiks juhtuda, olin sellisest pakkumisest üpris üllatunud – minu peas seostus see nimi peamiselt kilekotiraha skandaaliga. Mõnevõrra üllatuslikult on sellest teemast nüüd üsna vähe juttu olnud. Kui õppisin ülikoolis ajakirjandust, oli skandaal parasjagu aktuaalne. Suhtekorraldajatest õppejõud märkisid, et Michali riidevalik teleesinemises ei saa ses olukorras olla juhuslik – paned valge kampsuni selga ja annad sellega signaali, et pole midagi paha teinud.