Poeketi ja Valga valla erinevad soovid venitavad Lidli ehitust

Valga Lidli kauplus kerkib Võru ja Vabaduse tänava nurgale. Poe tulevane ilme selgus mullu kevadel, kui detailplaneering läks avalikule väljapanekule. Selle järgi tuleks lisaks kauplusele Võru tänava äärde ka arkaad, mis ristmikku kaunistab. Osa olemasolevatest hoonetest lammutati seal tänavu veebruaris. Ehitust aga seni alanud pole ja see on valgalastes tekitanud muret, kas poeketi saabumine piirilinna on toppama jäänud.