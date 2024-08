Politsei otsib Kanepi vallas kadunud 70-aastast Sirjet.

Täna kella 16 paiku anti häirekeskusele teada, et 70-aastane Sirje on hooldekodust lahkunud. Politseinikud ja hooldekodu töötajad on otsinud naist piirkonnas, kuid seni ei ole tema asukohta tuvastatud. Politsei jätkab otsingutega.

Sirjel on lühikesed hallikad juuksed ning kohmakas kõnnak. Viimati oli naisel seljas pruunikas kampsun ja jalas sinakas-lillakad dressipüksid.

Politsei palub kõigil, kes Sirjet näevad või teavad midagi tema asukohast, anda sellest teada numbrile 112.