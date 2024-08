Näitlejannad tuuritavad Eestis juba kuuendat suve

Valgast pärit seto verd näitleja Anne Veesaar tunnistas, et see on üllatav tallegi. «Kui lavastus välja tuli, siis mõtlesime, et mängime ühe suve, äärmisel juhul teise ka, kui mängupaiku muudame. Juba möödunud suvel olime kindlad, et nüüd on see viimane.»