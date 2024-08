GALERII Valgas algas kogu Baltikumis enneolematu militaarfestival

Reedel Valgas alanud 16. militaarajaloo festival on selle peakorraldaja Meelis Kivi sõnul enneolematu kogu Baltikumis. Seda eelkõige selle poolest, et homme õhtul Valga vallas Soorus pealtvaatajate ees lahti rulluvas näidislahingus osaleb korraga viis tanki. Seda muidugi siis, kui kõik plaanide kohaselt läheb – on ju tehnika ikkagi alati ettearvamatu, sõjatehnika sealhulgas.