Ökofestival kaasab sellel aastal varasemast enam noori

Laadal on oma toodetega esindatud väiketootjad üle Eestimaa. Pakutakse nii talukaupa, käsitööd kui ka taimi ning ehedat Eesti toitu.

Traditsiooniliselt on Ökofestivalil ka kultuuriprogramm ning osaleda on võimalik mitmesugustes töötubades ja muudes tegevustes. Aset leiavad nii Põlvamaa vallajuhtide mõõduvõtt kui ka konkursi «Eesti kaunis kodu 2024» maakondlike tunnustuse üleandmine. Samuti on võimalik osa saada Andre Laine noorte suvelaagri tantsulavastusest Oskar Lutsu «Kevade» ainetel.