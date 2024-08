Lätis leiab turist alati midagi üllatavat

Aina rohkem eestlasi veedab oma puhkust Lätis ja vastupidi. Läti keelt kuuleme Pärnu spaakeskuste ja Lottemaa kõrval järjest enam ka Lõuna-Eestis – näiteks Suurel Munamäel püüavad paljud Läti pered ära käia. Et naabritest turistidega arvestatakse, näitab see, et turismi- ja majutusasutuste teave on mõlemal pool piiril järjest enam leitav mõlemas keeles. Riia lennujaam on tänu suurele sihtkohtade arvule kujunenud paljude (lõuna)eestlaste puhkusereisi algus- ja lõpp-punktiks.