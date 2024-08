Pokumaal tervitavad külastajaid uued metsavanad ja kopra mänguasi

Pokumaa sihtasutuse juhatuse liikme Tuuli Merimaa sõnutsi on tegutsemas kuus kunstnikku kaugemalt Euroopast ning neli Eestist. Väliskunstnikest osales 2021. aasta juunis toimunud esimesel sümpoosionil ka Argentiina juurtega, aga praegu Hispaanias elav kunstnik Silvina Soria. Esindatud on veel Saksamaa, Ukraina, Prantsusmaa, Poola ja Soome.

«Näiteks Poola kunstnik teeb kividest suuremat sorti installatsiooni, milleks tal on koguni seljatugi, et ennast ära ei tõstaks. Prantsuse kunstnik aga koob ämblikuvõrke, mis paistavad eriti hästi just õhtupäikesega,» viitas ta kolmapäeval parasjagu pooleli olevatele töödele.