Jalmar Vabarna: loomingulisus tuleb enda sees avada ise

Treski festivali eestvedaja ja ansambliga Trad.Attack! kümnendat sünnipäeva tähistava Jalmar Vabarna sõnul on just need kaks projekti tema põhitöö. Lisaks nendib ta, et kummalisel kombel on Zetodel, kuhu ta samuti kuulub, tänavu taas olnud rohkelt esinemisi. Selleks, et nii palju jõuda, tuleb tema arvates uskuda oma tegemistesse ja vahel ka piire nihutada.