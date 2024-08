Põlvamaa aasta üks tippsündmusi sai muljet avaldava avaakordi

„Avakontserdi meeldejäävaim ja võimsam osa oli loomulikult Arhimandriit Serafim ise oma ülivõimsa ja jumaliku häälega. Ta oleks võinud täiesti vabalt esineda ka üksi, ka sel juhul oleks kontsert olnud meeldejäävalt võimas. Põlva Maarja kiriku hubane küünlavalgel atmosfäär ja spetsiaalselt festivaliks välja valgustatud torniaknad mõjusid müstiliselt ja eriliselt. Ning see kõik toetas ideaalselt ka festivali avakontserdi toimumist just kirikus,» märkis Põlva kultuuri- ja huvikeskuse direktor Eerika Mark.

Samas ei tooks üks peakorraldajatest esile üksnes avakontserti, sest kõik sündmused kannavad oma eesmärki festivali tervikprogrammis. „Sama rikastavalt on mõjunud šoti torupillimängija Steven Blake`i ja Ro:Toro kontsert, Tammo Sumera heliinstallatsioon kultuurikeskuse trepigaleriis, Sophie Plangue ja Jeremy Vaugeois imeilusad reisifilmid Alaskalt, Patagooniast ja Eestist, samuti Ringo Ringvee mõtlema panev loeng religioonist ja vaimsusest. Festival on veel poole peal – nii saab täna õhtul lisaks Eesti Rahvusmeeskoorile kuulda ja tutvuda traditsioonilise inuitide kurgulauluga. Järgmisel nädalal on haruldane võimalus saada osa sufi pöörlevate dervishite rituaalist ning festivali lõpetusena taikotrummide etendusest,» kutsus Mark üles festivalist osa saama.