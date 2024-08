Vello Jaska sõnul pärineb raamatu kirjutamise idee Tõrva politseimajas töötavalt andmespetsialistilt Merle Vatterilt ja piirkonnapolitseinikult Sander Karult. «Neil on see mõte juba kõva 10 aastat mõlkunud, et peaks politseinike ja endiste legendaarsete miilitsatega eredamad juhtumid kaante vahele panema, et need ei ununeks. Kui inimene kaob, kaob ka tema tegevus ära,» selgitas Jaska.