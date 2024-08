Viimased Võru lähedased keskused saavad linnaga kergteeühenduse

«Võru-Kääpa kergtee ehitustööde maksumus koos valgustuse paigaldamisega on ligikaudu 1,1 miljonit eurot,» kinnitas Võru abivallavanem Juris Juhansoo. Ehitatakse 4,51 kilomeetri pikkune kergliiklustee Võru-Räpina riigitee äärde, paremale poole, algusega Võru ringtee ristmikul asuvast olemasolevast kergliiklusteest ja lõpuga Kääpa küla koolimajani.

Kääpa ja Lasva keskused on seni ainsad Võru linna lähedal asuvad asulad, mis on tõmbekeskusega ühendamata. Olemas on küll kergliiklustee Lasvalt kuni Kääpani, kuid puudub ühendus Võru linnaga. Seega liidab Kääpa-Võru kergliiklustee lisaks Kääpale ka Lasva valla maakonnakeskusega ning loob sidusa võrgustiku valla ja Võru linna kergliiklusteede vahel.