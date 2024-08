GALERII Põlva uues kontserdipaigas avati kaks esimest katuseplatvormi

Kultuurikeskuse direktori Eerika Margi sõnutsi jäävad esimesena valminud platvormid ehitustööde lõppemise järel kohviku ja selle külastajate päralt. «Aasta lõpuks saame plaanide kohaselt avada ka kõrgeima platvormi imeliste vaadetega linnale. Kuna sealsed vaated on veelgi võimsamad kui kahel esimesel terrassil, oleme ristinud selle Taevapargiks. Miks pühitseme seda juba nüüd? Nagu ütles tabavalt festivali koostööpartner Tiina Jokinen, on alati paslik ja oluline pühitseda asju ka poolel teel, et ikka seinad peaks ega variseks ja kõik turvaliselt lõpuks valmis saaks.»