GALERII Laulupidu tegi kummarduse Ülo Vinterile ja Fixile

Kava kokkupanemisega alustasid korraldajad juba eelmisel aastal. «Vaatame ikka, kellel on tähtpäevad ja sünniaastapäevad. See aasta on meil kultuuririkkuse aasta ning Ülo Vinteril on sajas sünniaastapäev. Eelmine aasta oli veel ansamblil Fix juubel, samuti bändi liikmel Evald Raidmal, kes on ka Puka kultuurimaja kollektiivide juhendaja. Seetõttu sai kavva võetud ka palju laule Fixi repertuaarist,» rääkis Soonberg repertuaari valiku põhimõtetest.