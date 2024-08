President Karis: vajame võimu ja kodanike ausat kahekõnet

Maksude tõstmine kipub näima ebaõiglasena eriti siis, kui majandus on tagasikäigul ja paljudel on raske hakkama saada. Ma saan sellest ängist aru. Samas olen kindel, et maksudega lepitakse kergemini, kui usutakse, et koormus on jaotatud õiglaselt ning et maksude abil saavad lapsed õppida koolis ja noored ülikoolis, et nende abil on haiged ravitud, vanad hooldatud, tänavad turvalised, piir peab ja riik on kaitstud.