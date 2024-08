Puidu hinna tõus Skandinaavias soosib Eesti tööstust

„Skandinaavia kinnisvarasektor langes rohkem ning kohalikud puidutootjad müüsid oma ülejäägi isegi kahjumiga maha. Praeguseks on ühest küljest Skandinaavia puidutehased oma tootmist vähendanud ning teisalt sealsed kohalikud kinnisvaraarendused vaikselt üles sulama hakanud. Nõudlus ja pakkumine läksid tasakaalu ning hinnad tõusid tagasi normaalsele turutasemele,“ ütles Kadaru ja lisas, et see on Eesti puidutööstustele soodne trend.