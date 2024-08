Tööandjad saavad taotleda vaimse tervise märgist

«Eelmise aasta märgise taotlejate arv oli üllatuslikult suur. Samuti tõusis meie vitamiinikampaania ajal 40 protsenti töötajate emotsionaalse enesetunde testimisel osalenute hulk. See kõik annab selge signaali, et tööandjatel on vaimse tervise teemaga tegelemine töölauale jõudnud,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.