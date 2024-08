Ester Karuse: sügis riigikogus tuleb tuline

Sotsiaaldemokraatide esindajana saan kinnitada, et meie läbirääkijad pingutasid kõvasti, et koalitsioonileping ei oleks pelgalt Exceli tabeli põhine kulude-tulude võrdlus, vaid näoga inimeste poole. Seisime selle eest, et kindlustada nii Eesti sisejulgeolek kui kaitsevõime, vähendada sotsiaalset ja regionaalset ebavõrdsust, luues töökohti ka suurematest linnadest väljapoole, ning muuta noortele peredele ja kogukonnas vajalikele spetsialistidele oma kodu soetamine taas kättesaadavaks.