Britt-Marii Pung: elektritarbimist tasub teadlikult ajastada

Tarbijaid paneb imestama, miks on nende elektriarve kõrge, isegi kui elektri päeva keskmine börsihind on madal. Tavaliselt on elekter kallim hommikul ja õhtul ehk ajal, mil inimesed kasutavad elektrit kõige enam. Päevane hind saadakse päeva keskmise börsihinna pealt.