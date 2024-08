Tomi Saluveer: kergteed mõjuvad hästi nii tervisele kui ka rahakotile

Mõlema kergtee ehitusmaksumus on suurusjärgus miljon eurot. Võlsi tee puhul tähendab see ka kergtee kõrvale jääva halvas seisus sõidutee uuendamist. Omavalitsustele on hea uudis, et suur osa jalgrattateede ehitamise rahast saadi riigi toetusena. Nii jõuavad kaua riiulil olnud projektid lõpuks teostuseni.