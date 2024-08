Kuperjanovi pataljoni tabas laialdane haiguspuhang

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad. Foto on illustratiivne.

Ligikaudu 70 Kuperjanovi jalaväepataljon ajateenijat on viimaste päevade jooksul nakatunud kõhugrippi. 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser Hannes Parmo kinnitas, et haiged on teistest ajateenijatest isoleeritud.