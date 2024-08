SUUR HAIGESTUMINE Kuperjanovi pataljoni haiguskoldest võetud proove uuritakse laboris

«Kuivõrd haiguspuhang on alles algfaasis, on tekkepõhjus veel selgitamisel,» sõnas Lumpre. «Haigetelt on võetud proovid, mis saadeti laborisse, kuid analüüsitulemusi veel ei ole. Kuperjanovi jalaväepataljoni köök on edastanud ülevaate ajateenijate menüüdest, et välistada toidutekkeline nakkus ning samuti on juhtunust teavitatud põllumajandus- ja toiduametit.»