Suvebiatloni MM-il osalejad kiidavad Tehvandi spordikeskust

Soome koondise laskesuusataja Otto Invenius kiitis Tehvandi Spordikeskuse radu ning tõdes, et need on ühed parimad, kus tal on olnud võimalus võistelda. „Siinne rada sobib mulle väga hästi. Pole küll palju tõuse, kuid teisalt tuleb kogu aeg tööd teha. Peitu pole siin kuskile pugeda,“ kommenteeris Invenius võistluspaika. Ta on Otepääl juba mitmendat korda, mistõttu tunneb ta end Tehvandil koduselt. "See isegi meenutab mulle natuke Soomet," lisas Invenius.