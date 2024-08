Tasuta õigusnõu annab tehisaru

Lexu on mittetulunduslik projekt, mille eesmärk on pakkuda tasuta ja täpset õigusabi, aidates kõiki, kes vajavad nõu õiguslikes küsimustes.

Lexu teenus katab laia spektri õigusküsimustest, sealhulgas pere- ja pärimisõigus, tööõigus, lepinguõigus ja tarbijaõigused. "Lexu on loodud selleks, et pakkuda kõigile tasuta õigusabi, et aidata lahendada igapäevaelu õigusküsimusi," ütles Rein Sermat, Enda eest! MTÜ asutaja. "Meie eesmärk on muuta õigusabi kergesti kättesaadavaks ning pakkuda kiiret ja täpset nõu."