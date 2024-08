Viis turisti eksisid üle piiri

Vestluse käigus ilmnes, et tegu oli turistidega, kelle tähelepanu piiriäärsel alal liikudes kadus, mistõttu nad sattusid üle piiri. Isikutele määrati riigipiiri seaduse rikkumise eest 100-eurosed rahatrahvid.

Samal päeval saabus Luhamaa piiripunkti Tšehhi numbrimärgiga mootorratas, millelt avastati propagandistlikke kleebiseid. Juhile selgitati, et need on keelatud, mispeale eemaldas juht kleepsud. Juht kutsus endale piirile vastu kaubiku, ratas paigutati sinna ning tal lubati riiki siseneda.