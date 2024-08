Tiitlitega pärjatud tagasihoidlik võrkpallilegend: ju olen midagi õigesti teinud

Pikaaegne võrkpallitreener Aksel Saal on tagasihoidlikkuse etalon. Seda ka siis, kui sai teada, et just tema on tänavune Võru linna teenetemärgi kavaler. «Ah, mis nüüd mina,» nendib ta vaid. «Aga viriseda ei ole mul küll midagi. Lapsed on ree peal, treener olen olnud, autasusid saanud.»