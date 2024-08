Seoses trükimasina tehnilise rikkega on Postimehe ja maakonnalehtede, sealhulgas Lõuna Eesti Postimehe kojukanne laupäeval häiritud. Selle osaliseks korvamiseks saab Lõuna-Eesti Postimeest ja teisi tänaseid Postimees Grupi väljaandeid veebis tasuta sirvida PDF-kujul. Need on kättesaadavad SIIT