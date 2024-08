Lüübnitsas rõõmustasid nii ostjad kui müüjad rekordilise sibulasaagi üle

Lüübnitsa külavanem Urmas Sarja vastas küsimusele, mis on tänavuse laada eripära, sõnaga «Suurus». «Laat on järjest suuremaks läinud. Müüjaid on juba üle 300. See aasta oli väga palju eksprompttulijaid, kes olid hommikul ukse taga, soovides tulla müüma. Eks leidsime neile lõpuks siiski kohad, sest osad jäid tulemata.»