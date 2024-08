GALERII Paganlik pärimusÖÖ täitis Kubija metsaaluse laulu, tantsu ja tondijuttudega

Koorilaulu sellisel erilisel viisil tutvustas Võru segakoor Hilaro Silja Otsari ja Kaari Kattai juhatusel. «Hilaro» on 33 tegutsemisaasta jooksul küll igal pool esinenud, aga mitte metsas,» märkis Otsar. Mitmel puhul paiknes koor ühel mäekünkal, pealtvaatajad aga teisel. Kõlasid mitmed Uma Pidol esitatud laulud, aga ka näiteks lustlik «Karulaane jenka». «Te ju saate aru, et lauljad on puu taga peidus?» pöördus Otsar enne selle esitamist publiku poole.